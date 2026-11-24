С 25 ноября котельные Симферополя будут работать в штатном режиме во время отключений электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
При этом в периоды ограничения электроснабжения горячей воды не будет. В администрации пояснили, что это связано с технологическими особенностями ее подачи
Напомним, в 25 ноября в Крыму из-за противоаварийных работ введут ограничения подачи электроэнергии. Они продлятся не более 10 дней. С 8:00 до 21:00 запланировано снижение мощности на 30%, наибольшие ограничения ожидаются с 12:00 до 15:00. Ночью, с 21:00 до 8:00, ограничений не будет. Аналогично поступят в Севастополе.