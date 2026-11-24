С 25 ноября котельные Симферополя будут работать в штатном режиме во время отключений электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

При этом в периоды ограничения электроснабжения горячей воды не будет. В администрации пояснили, что это связано с технологическими особенностями ее подачи