С 25 ноября в Севастополе начнут вводить временные ограничения подачи электроэнергии. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Они связаны с противоаварийными работами на федеральных энергосетях за пределами региона и продлятся не более 10 дней.

Статья по теме 10 дней без энергии. Ограничение света с 25 ноября в Крыму: что известно

С 8:00 до 21:00 мощность электроснабжения планируют снижать ориентировочно на 30%. Ночью, с 21:00 до 8:00, ограничений не будет. Они затронут все районы города, но заранее составить графики отключений по конкретным адресам, по словам губернатора, невозможно.

«Основные объекты жизнеобеспечения города будут получать электроэнергию в приоритетном порядке. Понимаю, что эти ограничения создадут неудобства для жителей и предприятий города. Однако эти меры необходимы для проведения работ, направленных на стабильную работу энергосистемы в предстоящий период повышенного зимнего энергопотребления. Оперативную информацию будем доводить через официальные информационные ресурсы Правительства Севастополя и Севастопольэнерго», — написал Развожаев.