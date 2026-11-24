В Крыму открыли прием заявок на разовую перевозку легковушек через паромную переправу в направлении Тамани и обратно. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РК.

Чтобы организовать переправу, нужно подать заявку через сайт «Решаем Вместе» (раздел «Транспорт»).

В заявке необходимо указать марку и модель автомобиля, ФИО водителя и контактный номер телефона. Заявки принимаются до 20:00 24 ноября 2026 года.