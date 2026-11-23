С 24 ноября назначаются две дополнительные пригородные электрички между Крымом и Кубанью. Об этом сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании.

Поезд № 6805/6806 Анапа — Керчь будет отправляться из Анапы в 12:30, проходить Тамань-Пассажирскую в 13:59 и прибывать в Керчь в 14:38.

В обратном направлении поезд № 6807/6808 Керчь — Анапа отправится из Керчи в 14:43, пройдет Керчь-Южную Новый парк в 15:12 и Тамань-Пассажирскую в 15:33, прибытие в Анапу — в 17:00.

Обе электрички будут ходить ежедневно.