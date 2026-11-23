В Крыму и Севастополе выдали более 1,5 млрд рублей по льготной ипотеке под 8%, при этом клиенты оформили 1,7 млрд рублей кредитов.

Две трети получили жители полуострова, еще около трети — покупатели из других регионов России. Всего с момента запуска программы одобрено почти 2,5 тыс. заявок.

«Мы видим высокий интерес к программе как со стороны жителей Крыма и Севастополя, так и покупателей из других регионов России. Сейчас клиенты находятся на этапе подбора недвижимости и подготовки к сделкам», — отметил управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий.

Среди покупателей из других регионов наиболее активны жители Москвы, Краснодарского и Красноярского краев, Санкт-Петербурга, Ростовской области и Башкортостана.

Льготная ипотека под 8%, напомним, позволяет приобрести квартиру, таунхаус или апартаменты в строящихся домах. Максимальная сумма кредита — 8 млн рублей, срок — до 15 лет. Первоначальный взнос начинается от 20,1%, стоимость квадратного метра не должна превышать 350 тыс. рублей.