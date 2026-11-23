Между Крымом и Краснодарским краем 23 ноября будут курсировать 12 пригородных поездов. Расписание рейсов между Керчью, Таманью и Анапой опубликовала пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании.

На маршруте Керчь (старый вокзал) — Тамань-Пассажирская поезда отправляются из Керчи в 8:20, 11:25, 13:55 и 16:45 и прибывают в Тамань в 9:10, 12:25, 14:45 и 17:40 соответственно. В обратном направлении составы уходят из Тамани в 9:50, 12:45, 15:40 и 19:05 и прибывают в Керчь в 10:35, 13:35, 16:25 и 19:55.

На маршруте Анапа — Керчь поезд № 6803/6804 отправляется из Анапы в 9:18, проходит Тамань в 10:47 и прибывает в Керчь-Южную Новый парк в 11:08. Поезд № 6811/6812 уходит из Анапы в 19:54, проходит Тамань в 21:24 и прибывает в Керчь в 22:20 (с 18 ноября — без остановки на станции Керчь-Южная Новый парк).