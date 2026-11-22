В Крыму могут вводить ограничения подачи электроэнергии из-за недостаточного объема поступающей мощности, сообщили в «Крымэнерго». При этом соблюдать графики отключений в текущих условиях не удается.
Ранее временные отключения затронули Джанкой, Евпаторию, Бахчисарайский, Белогорский, Раздольненский, Первомайский и Кировский районы, а также Ялту и Феодосию.
В Раздольненском районе отключения коснулись Новоселовского и Северного, в Первомайском — части поселка Первомайское, в Кировском — Льговского, Добролюбовки, Прудов и Долинного.
В Евпатории без электричества остался ряд улиц. В Феодосии ограничения затронули район Белого Бассейна и улицу Панова, в Симеизе электроснабжение нарушено частично.
Информацию о новых ограничениях будут сообщать дополнительно.