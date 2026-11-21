В Ялте обследуют жилой дом после падения на него подпорной стены и части дороги. Об этом сообщила врио главы администрации Светлана Шевченко.

Днем 20 ноября подпорная стена обрушилась на жилые дома по улице Халтурина, прокуратура начала проверку.

Инцидент произошел из-за сильных осадков. В результате частично засыпана дворовая территория и фасад расположенного рядом дореволюционного малоэтажного жилого дома. Повреждения имущества незначительные, жизнедеятельность дома в целом не нарушена.

Днем 21 ноября специалисты продолжают расчищать территорию от завалов. В работах задействовано три единицы техники городских служб.

«Расчистку территории завершаем сегодня. Будем проводить технологическое обследование с привлечением подрядчика», — написала Шевченко.