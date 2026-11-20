С 21 ноября автовокзал Севастополя возобновит продажу билетов на автобусные рейсы через Крымский мост. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, пока поездки будут организованы по временной схеме. Пассажир с билетом из Севастополя доедет на автобусе до Керчи, затем пересядет на электричку до Тамани. После этого он продолжит путь на автобусе до конечного пункта в рамках купленного автобусного билета.

Отмечается, что билет на электричку от Керчи до Тамани необходимо купить и оплатить отдельно.

Напомним, опубликовано расписание пригородных поездов между Крымом и Краснодарским краем 20 ноября. В этот день запланированы рейсы между Керчью, Таманью и Анапой. Расписание можно посмотреть здесь.