На Крымском мосту в результате атаки ВСУ повреждены основная балка арочного пролета и сама арка. Об этом журналистам сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

По его словам, необходимые восстановительные работы уже проводятся. Точные сроки восстановления станут известны после подготовки инженерных проектных решений.

Напомним, ВСУ ночью 19 ноября очередной раз атаковали Крымский мост. Две первые атаки произошли 16 и 17 ноября. Движение автомобильной части приостановлено с 23:54 16 ноября, железнодорожное сообщение также не работает.

Ранее мы писали, что между Крымом и Краснодарским краем начнут курсировать катера. Их запустят, когда позволит погода. Пассажиров будут доставлять автотранспортом до порта Крым, где они пересядут на катера. В порту Кавказ их будут ждать автобусы для дальнейшей поездки в Краснодар или Тамань — в зависимости от маршрута.