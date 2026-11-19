Движение поездов по железнодорожной части Крымского моста временно приостановлено после ночной атаки беспилотников ВСУ 19 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

По данным ведомства, пострадавших нет. Специалисты оценивают нанесенный ущерб.

Напомним, это уже третья атака ВСУ на Крымский мост за неделю. Две первые произошли 16 и 17 ноября. Движение автомобильной части приостановлено с 23:54 16 ноября.