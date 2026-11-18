В Крыму из-за сильных дождей и ветра возможны аварии на объектах электроэнергетики.

Как сообщили в пресс-службе «Крымэнерго», предприятие перешло в режим повышенной готовности.

Напомним, во второй половине дня 18 ноября, а также ночью и утром 19 ноября 2026 года на полуострове ожидаются дожди, местами очень сильные. Юго-западный ветер сменится западным и усилится до 15-20 м/с, местами — до 25 м/с. 20 ноября через северные районы Крыма будет смещаться глубокий циклон. Ожидаются дожди, местами очень сильные, а скорость ветра может достигать 25-28 м/с.