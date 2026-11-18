Минтранс координирует движение транспорта на крымском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе федерального ведомства по итогам заседания оперативного штаба, посвященного ликвидации последствий атак ВСУ на Крымский мост.

В настоящее время Минтранс координируют работу разных видов транспорта и прорабатывают организацию дополнительных поездов дальнего следования и пригородного сообщения.

Отмечается, что автобусы от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь Колодезей до Керчи курсируют по расписанию. При необходимости для перевозки пассажиров и грузов планируют задействовать Керченскую паромную переправу.