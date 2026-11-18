В Крым объявили экстренное предупреждение о непогоде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.

По данным синоптиков, во второй половине дня 18 ноября в Крыму начнутся дожди, которые продлятся до конца суток, а также ночью и утром 19 ноября. Местами осадки будут очень сильными. Юго-западный ветер сменится западным и усилится до 15-20 м/с, местами — до 25 м/с.

20 ноября через северные районы Крыма будет смещаться глубокий циклон. Он принесет новые дожди, местами очень сильные. Порывы юго-западного ветра с переходом на западный достигнут 25-28 м/с.

Ранее мы писали, что паром и пассажирские катера на маршруте «Крым — Кавказ» 18 ноября не работают. По прогнозу на 18 ноября, в Керченском проливе ожидается юго-западный и южный ветер 12-17 м/с, днем — с порывами до 20 м/с. Высота волн составит 1,3-2 метра, на юге пролива — до 3 метров.