Атаку БПЛА отразила ПВО над Крымом в ночь с 17 на 18 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Кроме того, дроны перехватили над акваторией Азовского моря, Краснодарским краем, а также Белгородской и Ростовской областями.

Всего в период с 20:00 до 8:00 сбиты 184 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над регионами России.

Ранее мы писали, что силы ПВО уничтожили БПЛА над Крымом, Черным и Азовским морями в ночь с 16 на 17 ноября. Кроме того, дроны перехватили над Краснодарским краем, Башкортостаном, Московским регионом, а также над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ульяновской областями. Всего в тот период с 20:00 до 8:00 уничтожен 1441 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над регионами России.