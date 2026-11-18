Паром и пассажирские катера на маршруте «Крым — Кавказ» 18 ноября не работают. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.

По прогнозу на 18 ноября, в Керченском проливе ожидается юго-западный и южный ветер 12-17 м/с, днем – с порывами до 20 м/с. Высота волн составит 1,3-2 метра, на юге пролива – до 3 метров.

В районе Феодосии и Анапы во второй половине дня ветер может усилиться до 20-25 м/с.

Напомним, по Крымскому мосту 18 ноября запланировано движение 16 поездов и электричек: по восемь в каждом направлении. Расписание участка Тамань-Пассажирская — Керчь можно посмотреть здесь.

Ранее мы писали, что железнодорожное сообщение между Крымом и Таманью возобновлено. Власти совместно с правительством России принимают меры по восстановлению транспортного сообщения.