По Крымскому мосту 18 ноября запланировано движение 16 поездов и электричек: по восемь в каждом направлении.

Расписание участка Тамань-Пассажирская — Керчь опубликовал в соцсетях глава Минтранса Крыма Арсений Козловский.

Из Тамани в сторону Керчи:

04:30 — № 92 Москва — Симферополь, прибытие на Керчь-Южную в 05:00;

06:00 — № 8 Санкт-Петербург — Симферополь, прибытие на Керчь-Южную в 06:30;

08:10 — № 28 Москва — Симферополь, прибытие на Керчь-Южную в 08:40;

09:50 — № 6202 Тамань — Керчь, прибытие в 10:40;

10:47 — № 6804 Тамань — Керчь-Южная, прибытие в 11:17;

12:30 — № 6204 Тамань — Керчь, прибытие в 13:25;

15:40 — № 6206 Тамань — Керчь, прибытие в 16:30;

21:24 — № 6812 Анапа — Керчь, прибытие на Керчь-Южную в 21:54.



Из Керчи в сторону Тамани:

06:40 — № 6801 Керчь-Южная — Анапа, прибытие в Тамань в 07:10;

08:20 — № 6201 Керчь — Тамань, прибытие в 09:25;

11:05 — № 6203 Керчь — Тамань, прибытие в 12:07;

13:55 — № 6205 Керчь — Тамань, прибытие в 14:57;

19:17 — № 6809 Керчь-Южная — Анапа, прибытие в Тамань в 19:47;

20:35 — № 7 Симферополь — Санкт-Петербург, прибытие в Тамань в 21:05;

21:19 — № 91 Симферополь — Москва, прибытие в Тамань в 21:49;

21:59 — № 27 Симферополь — Москва, прибытие в Тамань в 22:29.

Время указано местное. Расписание может измениться.