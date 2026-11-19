После атаки ВСУ приостановлено движение поездов по Крымскому мосту. Об этом в соцсетях сообщил глава РК Сергей Аксенов.

«Все ответственные службы находятся на рабочих местах. Проводится оценка причиненного ущерба. Дополнительная информация будет доведена по мере поступления», — написал он.

Аксенов также попросил жителей доверять только официальным источникам информации и не распространять непроверенные сведения.

Напомним, это уже третья атака ВСУ на Крымский мост за неделю. Две первые произошли 16 и 17 ноября. Движение автомобильной части приостановлено с 23:54 16 ноября.

Ранее мы писали, что атака ВСУ на Крымский мост не отразилась на снабжении Севастополя, все цепочки жизнеобеспечения сохранены, поставки продуктов, топлива и товаров идут в прежнем режиме.