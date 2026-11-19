Первый поезд после восстановления железнодорожного движения по Крымскому мосту отправился со станции Тамань. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Как добавили в пресс-службе «Гранд Сервис Экспресс», это поезд «Таврия» № 92/91 Москва — Керчь.

Поезда № 007/008 Санкт-Петербург — Керчь и № 27/28 Москва — Керчь планируют отправить до станции Керчь-Южная Новый парк в ближайшее время. Остальные поезда «Таврия» 19 ноября, по информации перевозчика, курсируют по расписанию.

Пассажиров, которые ожидают отправления, обеспечивают питанием. Для них также работают пункты обогрева. В Темрюкском районе при необходимости готовы предоставить гостиницы для временного размещения.

«Совместно с Минтрансом России, коллегами из Крыма и Севастополя прорабатываем возможность запуска пассажирского сообщения между портами Крым и Кавказ малыми судами, а также организацию автобусов от порта Кавказ», — отметил Кондратьев.