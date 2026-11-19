Движение поездов по Крымскому мосту планируют восстановить ориентировочно с 16:00 19 ноября. Об этом в соцсетях сообщил глава РК Сергей Аксенова.
По его словам, железнодорожники устраняют последствия атаки. Информацию об альтернативных способах перевозки пассажиров разместят на сайте Министерства транспорта РК.
«Прошу доверять только официальным источникам и не распространять слухи. У нас есть силы, есть характер, есть понимание, как выйти из этой ситуации. Мы знаем, что и как делать. Мы со всем справимся. Крым с Россией навсегда!», – написал Аксенов.
Напомним, это уже третья атака ВСУ на Крымский мост за неделю. Две первые произошли 16 и 17 ноября. Движение автомобильной части приостановлено с 23:54 16 ноября.