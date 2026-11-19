С 20 ноября между портами Крым и Кавказ начнут курсировать катера. Об этом в эфире «Крым 24» сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

По его словам, пассажиров доставят автотранспортом до порта Крым, где они пересядут на катера. В порту Кавказ их будут ждать автобусы для дальнейшей поездки в Краснодар или Тамань — в зависимости от маршрута.

Он отметил, что катера между Крымом и материком могут не курсировать во время шторма и непогоды.

Напомним, ВСУ ночью 19 ноября очередной раз атаковали Крымский мост. Две первые атаки произошли 16 и 17 ноября. Движение автомобильной части приостановлено с 23:54 16 ноября, железнодорожное сообщение также не работает.