С 20 ноября между портами Крым и Кавказ начнут курсировать катера. Об этом в эфире «Крым 24» сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
По его словам, пассажиров доставят автотранспортом до порта Крым, где они пересядут на катера. В порту Кавказ их будут ждать автобусы для дальнейшей поездки в Краснодар или Тамань — в зависимости от маршрута.
Он отметил, что катера между Крымом и материком могут не курсировать во время шторма и непогоды.
Напомним, ВСУ ночью 19 ноября очередной раз атаковали Крымский мост. Две первые атаки произошли 16 и 17 ноября. Движение автомобильной части приостановлено с 23:54 16 ноября, железнодорожное сообщение также не работает.
Ранее мы писали, что из-за приостановки движения поездов по Крымскому мосту на станции «Тамань-Пассажирская» находятся два состава, прибывших из Москвы и Санкт-Петербурга. Еще один поезд, следовавший в сторону Крымского моста, задержан на другой станции.