Из-за приостановки движения поездов по Крымскому мосту на станции «Тамань-Пассажирская» находятся два состава, прибывших из Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Еще один поезд, следовавший в сторону Крымского моста, задержан на другой станции.

Пассажиры поездов обеспечены всем необходимым. Людям, ожидающим электричку на станции «Тамань-Пассажирская», предоставили воду и горячее питание.

«В пунктах обогрева работают волонтеры, дежурит машина скорой помощи», – говорится в сообщении.