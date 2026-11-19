Из-за приостановки движения поездов по Крымскому мосту на станции «Тамань-Пассажирская» находятся два состава, прибывших из Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
Еще один поезд, следовавший в сторону Крымского моста, задержан на другой станции.
Пассажиры поездов обеспечены всем необходимым. Людям, ожидающим электричку на станции «Тамань-Пассажирская», предоставили воду и горячее питание.
«В пунктах обогрева работают волонтеры, дежурит машина скорой помощи», – говорится в сообщении.
Напомним, ВСУ ночью 19 ноября очередной раз атаковали Крымский мост. Две первые атаки произошли 16 и 17 ноября. Движение автомобильной части приостановлено с 23:54 16 ноября, железнодорожное сообщение также не работает.