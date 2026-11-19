План восстановления Крымского моста согласован, для проведения работ предусмотрено финансирование и сформирована команда специалистов. Об этом в интервью информационной службе «Вести» сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, специалисты обсудили три варианта проведения работ и оценивают каждый из них по стоимости и срокам. Также рассматриваются возможности сократить время восстановления.

Хуснуллин уточнил, что окончательно утвердить план рассчитывают в ближайшие несколько дней. После этого начнется работа по его выполнению.