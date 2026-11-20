Опубликовано расписание пригородных поездов между Крымом и Краснодарским краем 20 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании.

В этот день запланированы рейсы между Керчью, Таманью и Анапой.

Керчь — Тамань-Пассажирская (отправление со старого вокзала Керчи):

№ 6201: отправление в 8:55, прибытие в 10:00;

№ 6203: отправление в 11:25, прибытие в 12:25;

№ 6205: отправление в 14:00, прибытие в 15:11.

Тамань-Пассажирская — Керчь (прибытие на старый вокзал):

№ 6202: отправление в 10:20, прибытие в 11:10;

№ 6204: отправление в 12:40, прибытие в 13:35;

№ 6206: отправление в 16:10, прибытие в 17:02.

Анапа — Керчь:

№ 6803/6804: отправление из Анапы в 9:18, Тамань-Пассажирская — 10:57, прибытие на станцию Керчь-Южная Новый парк в 11:29;

№ 6805/6806: отправление из Анапы в 12:30, Тамань-Пассажирская — 13:59, прибытие в Керчь в 14:55. Поезд не останавливается на станции Керчь-Южная Новый парк;

№ 6811/6812: отправление из Анапы в 19:54, Тамань-Пассажирская — 22:39, прибытие в Керчь в 23:30. С 18 ноября поезд следует без остановки на станции Керчь-Южная Новый парк.

Керчь — Анапа: