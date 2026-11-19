Движение по первому железнодорожному пути Крымского моста открыто. Об этом сообщил вице-премьер РФ Андрей Никитин, передает оперштаб РК.

По его словам, первые поезда отправятся в ближайшее время.

Напомним, ВСУ ночью 19 ноября очередной раз атаковали Крымский мост. Две первые атаки произошли 16 и 17 ноября. Движение автомобильной части приостановлено с 23:54 16 ноября.

Ранее мы писали, что план восстановления Крымского моста согласован, для проведения работ предусмотрено финансирование и сформирована команда. Специалисты обсудили три варианта проведения работ и оценивают каждый из них по стоимости и срокам. Также рассматриваются возможности сократить время восстановления.