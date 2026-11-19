Полный переход человечества на рацион из насекомых в ближайшие полвека маловероятен, наука рассматривает их лишь как дополнительный источник белка. Об этом заявила доцент факультета биологии РГПУ им. А. И. Герцена Татьяна Туманова, передает «МК Крым».

По его слом, внедрение энтомофагии сдерживают культурные барьеры и особенности усвоения nutrients. В тропиках собирать термитов и саранчу выгодно, в умеренном климате — сезонно и нерентабельно. Уникальных микроэлементов в насекомых нет, но они богаты железом, кальцием и витамином B2, а их белок по аминокислотному профилю близок к животному.

При этом такая пища жирная и несет риски: возможны перекрестные аллергии, накопление пестицидов, тяжелых металлов и паразитов. Несмотря на это, разведение насекомых остается перспективным для борьбы с голодом — в Африке работает более 850 ферм. Добавки из насекомых уже есть в привычных продуктах: кармин (Е120) — в кондитерских изделиях и колбасах, шеллак (Е904) — для глазировки фруктов и кофе.