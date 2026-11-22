В течение прошедшей ночи российские силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами страны и акваториями двух морей, сообщили в Минобороны РФ.

БПЛА сбили над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Тульской и Ростовской областей, Краснодарского края и республики Крым. Также беспилотники перехватили над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее военные и мобильные огневые группы за сутки нейтрализовали в районе Севастополя пять вражеских беспилотников. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, люди в результате атак ВСУ не пострадали, инфраструктура не повреждена.

Напомним, ПВО сбили 275 БПЛА ВСУ над Крымом, Черным морем и регионами страны в ночь на 21 ноября. Беспилотники были уничтожены также над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской и Смоленской областями.