Над Севастополем за прошедшие сутки уничтожены пять вражеских беспилотников, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Наши военные и мобильные огневые группы за минувшие сутки нейтрализовали в районе Севастополя пять вражеских беспилотников. Люди в результате атак ВСУ не пострадали, инфраструктура не повреждена», - написал он в Сети.

Ранее Минобороны РФ уточнило, что в ночь на 21 ноября силы ПВО сбили над Крымом и другими регионами России, а также Черным морем 275 БПЛА ВСУ.