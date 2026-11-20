Глава Крыма Сергей Аксенов поручил объявить второй выговор генеральному директору предприятия «Вода Крыма» Максиму Новику. Об этом он заявил на заседании Совета министров республики.

Поводом стали проблемы с водоснабжением Феодосии. Аксенов указал на затягивание сроков устранения аварий и отсутствие планов восстановления благоустройства после ремонтных работ.

«На третий выговор закончите карьеру», — предупредил глава Крыма руководителя предприятия.

Ранее мы писали, что в октябре Аксенов пригрозил публичным увольнением бездействующим чиновникам. Он рассказал, что за неделю с 16 по 22 октября на имя главы республики поступило 2144 обращения граждан. Преимущественно это были вопросы ЖКХ: ремонт кровель, благоустройство придомовых и общественных территорий, уличное освещение и освещение в подъездах, уборка мусора, ремонт вентиляционных систем и ремонт лифтов, а также работа общественного транспорта.