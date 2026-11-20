В Симферополе открыли две выставки о русском искусстве и труде, пишет «Крымская газета».

Одна приурочена к 170-летию Третьяковской галереи, а вторая предлагает взглянуть на труд сквозь призму изобразительного искусства разных эпох.

Среди экспонатов – работы Василия Тропинина, Виктора Васнецова, Ивана Шишкина, Владимира Маковского, Николая Ге, Павла Трубецкого.

Особое место занимают полотна, переданные во второй половине XX века из самого сердца Третьяковки. Это «Этюд. Болото» Исаака Левитана, «Горный пейзаж» Ильи Занковского, портрет тверской купчихи кисти неизвестного художника XIX века и «Портрет старика» Федора Бурова.

Экспозиция второй выставки объединила 24 произведения живописи, графики и скульптуры XIX–XXI веков от европейских и отечественных мастеров: Лоренцо Квальо, Исидора Патруа, Ореста Кипренского, Николая Самокиша, Михаила Казаса, Василия Худякова и других. Выставка охватывает несколько периодов. Это и дореволюционный, и советский, и даже есть одна работа XXI века.