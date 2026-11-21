Силы ПВО в ночь на 21 ноября сбили 275 БПЛА ВСУ над Крымом, Черным морем и регионами России, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены с 20:00 мск 20 ноября до 08:00 мск 21 ноября.

Дроны зафиксировали над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской областей.

Напомним, атаку БПЛА отразила ПВО над Крымом в ночь с 19 на 20 ноября. Кроме того, дроны перехватили над Черным и Азовским морями, Краснодарским краем.