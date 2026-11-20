Атаку БПЛА отразила ПВО над Крымом в ночь с 19 на 20 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Кроме того, дроны перехватили над Черным и Азовским морями, Краснодарским краем, Московским регионом, а также над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Тульской, Орловской, Псковской, Ростовской, Волгоградской областями.

Всего в течение прошедшей ночи уничтожены 310 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами России.

Ранее мы писали, что атаку БПЛА отразила ПВО над Крымом в ночь с 17 на 18 ноября. Всего в тот период с 20:00 до 8:00 сбиты 184 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над регионами России.