Атаку БПЛА отразила ПВО над Крымом в ночь с 22 на 23 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Кроме того, дроны перехватили над Краснодарским краем, Пермским краем, Башкортостаном, Татарстаном, а также над Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Кировской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тамбовской, Ульяновской областями.

Всего в период с 20:00 до 8:00 уничтожены 192 украинских беспилотных летательных средства над регионами России.

Ранее мы писали, что в ночь на 22 ноября силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами страны и акваториями двух морей. БПЛА сбили над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Тульской и Ростовской областей, Краснодарского края и республики Крым. Также беспилотники перехватили над акваториями Черного и Азовского морей.