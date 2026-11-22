В Севастополе уничтожили семь беспилотников во время атаки ВСУ, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Военные, подразделения противовоздушной обороны и мобильные группы отразили атаку ВСУ на Севастополь.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Повреждений объектов инфраструктуры также не зафиксировано.

Жителей призывают не приближаться к обнаруженным обломкам БПЛА и другим подозрительным предметам. О таких находках необходимо незамедлительно сообщать по телефону 112.

Мы писали, силы ПВО сбили 170 беспилотников в ночь на текущую дату, сообщили в Минобороны РФ. БПЛА поражены над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Тульской и Ростовской областей, Краснодарского края и республики Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.