В Красногвардейском районе расследуют уголовное дело в отношении бывшей заведующей сектором опеки и попечительства местной администрации. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по РК и Севастополю.
Ее обвиняют в получении взятки, а также в приобретении и использовании поддельного официального документа.
Как утверждают следователи, с февраля по май 2024 года бывшая сотрудница опеки получила имущество и другие выгоды за счет средств троих несовершеннолетних на общую сумму почти 60 тысяч рублей. Среди них — рыбная продукция, ювелирное изделие, оплата туристических поездок и списание долга.
После выявления предполагаемой схемы детей изъяли из семьи и поместили в реабилитационный центр. По данным СК, ущерб несовершеннолетним возмещён полностью.
Расследование дела в отношении бывшей сотрудницы опеки продолжается. Дело женщины-опекуна, обвиняемой в растрате, рассматривает суд. Ее супруг заключил досудебное соглашение со следствием и уже получил наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.