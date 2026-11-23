В Красногвардейском районе расследуют уголовное дело в отношении бывшей заведующей сектором опеки и попечительства местной администрации. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по РК и Севастополю.

Ее обвиняют в получении взятки, а также в приобретении и использовании поддельного официального документа.

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По версии следствия, супруги, взявшие под опеку 13 детей, нуждались в деньгах для оплаты адвоката: мужчина привлекался к уголовной ответственности. Узнав об этом, сотрудница администрации предложила им воспользоваться средствами со счетов детей. За то, что она не примет мер в отношении опекунов, ей должны были передать часть денег.

Как утверждают следователи, с февраля по май 2024 года бывшая сотрудница опеки получила имущество и другие выгоды за счет средств троих несовершеннолетних на общую сумму почти 60 тысяч рублей. Среди них — рыбная продукция, ювелирное изделие, оплата туристических поездок и списание долга.

После выявления предполагаемой схемы детей изъяли из семьи и поместили в реабилитационный центр. По данным СК, ущерб несовершеннолетним возмещён полностью.

Расследование дела в отношении бывшей сотрудницы опеки продолжается. Дело женщины-опекуна, обвиняемой в растрате, рассматривает суд. Ее супруг заключил досудебное соглашение со следствием и уже получил наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.