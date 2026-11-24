В Симферополе 90-летний Виктор Иванович потребовал снести гараж, сарай и ограждения соседки — 82-летней Зинаиды Ивановны. Об этом пишет «КП-Крым».

Киевский райсуд постановил постройки снести, но женщина решение проигнорировала.

Тогда суд определил установить неустойку в размере 500 рублей за первый месяц с увеличением ее размера на 100% ежемесячно.

С женщины принудительно взыскали почти 3 млн рублей, а сам Виктор Иванович снес постройки, решение суда было фактически исполнено. К этому моменту сумма неустойки превысила 26 млрд рублей.

Апелляционный суд отменил взыскание: решение исполнено, а неустойка в 26 млрд — абсурд. Взысканные деньги постановили вернуть.

«Суд указал, что неустойка должна служить мерой стимулирования исполнения судебного акта, назначаться с учетом реальной возможности исполнения должником, включая его возраст и социальный статус. Кроме того, неустойка не является инструментом получения дополнительной имущественной выгоды, а после фактического исполнения решения ее применение в данном случае утратило смысл», — говорится в сообщении Четвертого кассационного суда общей юрисдикции.