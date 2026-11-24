С 25 ноября в Крыму из-за противоаварийных работ введут ограничения подачи электроэнергии. Об этом в соцсетях сообщил глава РК Сергей Аксенова.

Они продлятся не более 10 дней. С 8:00 до 21:00 запланировано снижение мощности на 30%, наибольшие ограничения ожидаются с 12:00 до 15:00. Ночью, с 21:00 до 8:00, ограничений не будет.

«Конкретных графиков нет, распределение по муниципальным образованиям будет равномерным. Социальные объекты, а также объекты тепло- и водоснабжения будут работать в штатном режиме. Благодарю крымчан за терпение. Прошу с пониманием отнестись к этой вынужденной мере, вызванной объективными причинами: обеспечением безопасности и проведением противоаварийных работ. Доверяйте только официальным источникам информации», — отметил Аксенов.

Ранее мы писали, что в Керчи планируют восстановить уличное освещение к 1 декабря. Решение принято после многочисленных обращений жителей. Подключать улицы будут вручную, одновременно проверяя линии.