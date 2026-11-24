Стало известно расписание электричек из Керчи в Тамань и Анапу на 24 ноября. График опубликован на сайте Южной пригородной пассажирской компании.

Дополнительно для ежедневного курсирования назначены два поезда между Анапой и Керчью:

Поезд № 6805/6806 сообщением Анапа — Керчь: отправление от ст. Анапа в 12:30, Тамань-Пасс. 13:59, прибытие на ст. Керчь в 14:38 (без остановки на ст. Керчь-Южная Новый парк);

Поезд № 6807/6808 сообщением Керчь — Анапа: отправление от ст. Керчь 14:43, Керчь-Южная Новый парк 15:12, Тамань-Пасс. 15:33, прибытие на ст. Анапа в 17:00.

Керчь (старый вокзал) — Тамань-Пассажирская:

Поезд № 6201 Керчь — Тамань-Пасс.: отправление со станции Керчь в 8:20, прибытие на станцию Тамань-Пасс. в 9:10;

Поезд № 6203 Керчь — Тамань-Пасс.: отправление со станции Керчь в 11:25, прибытие на станцию Тамань-Пасс. в 12:25;

Поезд № 6205 Керчь-Тамань-Пасс.: отправление со станции Керчь в 13:55, прибытие на станцию Тамань-Пасс. в 14:45;

Поезд № 6207 Керчь-Тамань-Пасс.: отправление со станции Керчь в 16:45, прибытие на станцию Тамань-Пасс. в 17:40.

Тамань-Пассажирская — Керчь (старый вокзал):

Поезд № 6202 Тамань-Пасс.- Керчь: отправление со станции Тамань-Пасс. в 9:50, прибытие на станцию Керчь в 10:35;

Поезд № 6204 Тамань-Пасс.-Керчь: отправление со станции Тамань-Пасс. в 12:45, прибытие на станцию Керчь в 13:35;

Поезд № 6206 Тамань-Пасс.- Керчь: отправление со станции Тамань-Пасс. в 15:40, прибытие на станцию Керчь в 16:25;

Поезд № 6208 Тамань-Пасс.- Керчь: отправление со станции Тамань-Пасс. в 19:05, прибытие на станцию Керчь в 19:55.

Анапа — Керчь и Керчь-Южная Новый парк:

Поезд № 6803/6804 Анапа — Керчь-Южная Новый парк: отправление со станции Анапа в 9:18, Тамань-Пасс. 10:47, прибытие на станцию Керчь-Южная Новый парк в 11:08;

Поезд № 6811/6812 Анапа — Керчь: отправление со станции Анапа в 19:54, Тамань-Пасс. 21:24, прибытие на станцию Керчь в 22:20 (с 18.11. без остановки по ст. Керчь-Южная Новый парк).

Керчь и Керчь-Южная Новый парк — Анапа: