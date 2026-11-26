В Крыму 26 ноября облачно с прояснениями, без существенных осадков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК. Днем будет дуть южный ветер 7-12 м/с.

Температура воздуха днем прогреется до +6...+10 градусов, в горах −2...-5.

Напомним, с 24 ноября 2026 года в национальном парке «Крымский» временно закрыты для посещения все маршруты, кроме «Форелевого хозяйства». Маршрут открыт на участке от кордона Садовый до выставочного комплекса «Царский охотничий домик». О возобновлении посещения остальных маршрутов в нацпарке сообщат дополнительно.

Ранее мы писали, что по прогнозу синоптиков, 28 и 29 ноября вновь похолодает, ожидается мокрый снег. Северо-восточный ветер усилится до 15-20 метров в секунду.