На последней неделе осени погода в Крыму будет неустойчивой: ожидаются дожди, мокрый снег и похолодание. Об этом «Крымской газете» сообщила начальник Гидрометцентра РК Татьяна Любецкая.

23 и 24 ноября местами пройдут дожди и мокрый снег. В горах возможен снег, температура там опустится до −4...−6 градусов.

Во вторник после прохождения холодного фронта похолодает. Ночью температура составит от −1 до +4 градусов, днем — от +1 до +6. Временами ожидаются дождь и мокрый снег. В среду осадков не прогнозируют, температура существенно не изменится.

С четверга начнется потепление, которое принесет дожди. Воздух прогреется до +5...+10 градусов днем и до +2...+7 ночью.

По прогнозу синоптиков, 28 и 29 ноября вновь похолодает, ожидается мокрый снег. Северо-восточный ветер усилится до 15-20 метров в секунду.