С 24 ноября 2026 года в национальном парке «Крымский» временно закрыты для посещения все маршруты, кроме «Форелевого хозяйства». Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка.

Маршрут «Форелевое хозяйство» открыт на участке от кордона Садовый до выставочного комплекса «Царский охотничий домик». О возобновлении посещения остальных маршрутов в нацпарке сообщат дополнительно.

Напомним, на Ангарском перевале 24 ноября температура опустилась до −2 градусов, идет снег и дует сильный ветер. При этом в Алуште сухо и +6 градусов. В районе Шапки Партизан температура составляет 0 градусов.

Ранее мы писали, что в Крыму 24 ноября по прогнозу облачно с прояснениями. В регионе ожидаются дождь, мокрый снег, в горах — снег. Температура воздуха днем +5...+8, в горах ночью и днем 0...-5. В регионе также действует экстренное предупреждение. В горах Крыма и на ЮБК ожидаются порывы ветра 25-30 м/с.