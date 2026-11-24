В Крыму 24 ноября облачно с прояснениями. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.

В регионе ожидаются дождь, мокрый снег, в горах — снег.

Температура воздуха днем +5...+8, в горах ночью и днем 0...-5.

В регионе также действует экстренное предупреждение. В горах Крыма и на ЮБК ожидаются порывы ветра 25-30 м/с.

Ранее мы писали, что на последней неделе осени погода в Крыму будет неустойчивой: ожидаются дожди, мокрый снег и похолодание. В среду осадков не прогнозируют, температура существенно не изменится. С четверга начнется потепление, которое принесет дожди. Воздух прогреется до +5...+10 градусов днем и до +2...+7 ночью. По прогнозу синоптиков, 28 и 29 ноября вновь похолодает, ожидается мокрый снег. Северо-восточный ветер усилится до 15-20 метров в секунду.