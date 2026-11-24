На Ангарском перевале температура опустилась до −2 градусов, идет снег и дует сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба «Крымавтодор».

При этом в Алуште сухо и +6 градусов. В районе Шапки Партизан температура составляет 0 градусов.

Дорожники обрабатывают потенциально опасные участки: подъемы, спуски, мосты и места перелива воды. По всей республике дежурят 34 единицы техники.

Напомним, в Крыму 24 ноября по прогнозу облачно с прояснениями. В регионе ожидаются дождь, мокрый снег, в горах — снег. Температура воздуха днем +5...+8, в горах ночью и днем 0...-5. В регионе также действует экстренное предупреждение. В горах Крыма и на ЮБК ожидаются порывы ветра 25-30 м/с.

Ранее мы писали, что на последней неделе осени погода в Крыму будет неустойчивой: ожидаются дожди, мокрый снег и похолодание.