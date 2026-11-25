Оперативный штаб Краснодарского края представил схему пассажирских перевозок между Кубанью и Крымом на время ограничения движения автомобилей по Крымскому мосту.

Железнодорожная часть переправы, напомним, работает в полном объеме.

Добраться до Крыма можно поездами «Таврия», а также пригородными поездами Анапа — Керчь и Тамань — Керчь. В обратном направлении перевозки организованы по аналогичной схеме.

Пассажирам «Таврии» с билетами до Симферополя, Севастополя, Владиславовки или Семи Колодезей отдельный билет на автобус не нужен. Тем, у кого билет на поезд оформлен до Керчи, для дальнейшей поездки по Крыму потребуется приобрести отдельный талон на автобус. Расписание автобусов согласовано с прибытием и отправлением поездов.

Пассажирам напоминают о необходимости иметь при себе оригиналы документов, удостоверяющих личность.