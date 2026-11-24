Заявки на переправу автомобилей через Керченский пролив собирают для иногородних гостей, которые из-за атаки на Крымский мост оказались на полуострове со своими легковыми машинами. Об этом в соцсетях сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

«Именно им будет оказана министерство логистическая помощь», — написал он.

Ранее в Крыму открыли прием заявок на разовую перевозку легковых автомобилей на пароме. Подать заявку можно через сайт «Решаем Вместе» в разделе «Транспорт». Нужно указать марку и модель машины, ФИО водителя и контактный телефон. Заявки принимают до 20:00 24 ноября.

Мы писали: с 20 ноября между портами Крым и Кавказ запустили катера. Пассажиров доставляю автотранспортом до порта Крым, где они пересаживаются на катера. В порту Кавказ их ждут автобусы для дальнейшей поездки в Краснодар или Тамань — в зависимости от маршрута. Катера между Крымом и материком могут не курсировать во время шторма и непогоды.