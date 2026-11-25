В Ялте рассказали, как будет работать транспорт при отключении света. Об этом в соцсетях сообщила врио главы администрации Светлана Шевченко.

Новость по теме Из-за ограничений электроснабжения троллейбусы Симферополя изменят маршруты

Так, в городе на время отсутствия электроэнергии приостановят движение троллейбусов № 1 «Троллейбусная станция — улица Пионерская» и № 3 «Троллейбусная станция — Массандра — улица Пионерская». Маршруты возобновят работу после восстановления электроснабжения контактной сети.

На период отключения света на автобусный маршрут № 17 «Улица Дзержинского — 10-й микрорайон — улица Дзержинского» добавят один автобус, на № 20 «Улица Кривошты — улица Пионерская — улица Кривошты» — также один.

На маршруте № 100 «Массандра — Ливадия» будут работать четыре дополнительных автобуса.

Напомним, с 25 ноября в Крыму из-за противоаварийных работ введут ограничения подачи электроэнергии. Они продлятся не более 10 дней. С 8:00 до 21:00 запланировано снижение мощности на 30%, наибольшие ограничения ожидаются с 12:00 до 15:00. Ночью, с 21:00 до 8:00, ограничений не будет.