В Никитском ботаническом саду завершился 73-й «Бал хризантем» 2026, на котором выбрали королеву бала. Об этом сообщили в пресс-службе ботсада.

Победительницей народного голосования стала хризантема «Дубна».

Новый крупноцветковый гибрид вывели в саду селекционер Наталия Смыкова в честь 70-летия Объединенного института ядерных исследований в подмосковной Дубне.

Напомним, на «Бале хризантем» посетителям представили 440 сортов хризантем. Более половины из них созданы селекционерами Никитского ботсада. Кроме того, впервые на выставке показали 40 крупноцветковых и мелкоцветковых хризантем, в том числе гибридные формы «Белый маяк», «Ледяное кружево» и «Синий иней».

Ранее мы писали, что в Никитском ботаническом саду в 2025 году прошла 72-я по счету выставка «Бал хризантем». В том году она носила название «Осеннее танго».