В Крыму сегодня не удалось соблюсти график отключений электроэнергии: свет начали отключать с 6:30. Глава Совета министров республики Юрий Гоцанюк в соцсетях извинился перед жителями за нарушение расписания.

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По его словам, отклонение от графика связано со снижением нагрузки на сети и подготовительными мероприятиями. Гоцанюк сообщил, что уже приняты технические меры и с завтрашнего дня график обещают соблюдать в полном объеме.

Он напомнил, что веерные отключения планируются с 8:00 до 21:00. Ночью электроэнергию будут подавать без ограничений.

Ранее мы писали, что в Симферополе 25 ноября из-за ограничений электроснабжения изменили движение пяти троллейбусных маршрутов. Контактную сеть обесточат на участках от гостиницы «Москва» до Марьино, а также от площади Амет-Хана Султана до 7-й городской больницы и улицы Балаклавской.