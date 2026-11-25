В Симферополе 25 ноября из-за ограничений электроснабжения изменится движение пяти троллейбусных маршрутов.

Как сообщили в пресс-службе Минтранса Крыма, контактную сеть обесточат на участках от гостиницы «Москва» до Марьино, а также от площади Амет-Хана Султана до 7-й городской больницы и улицы Балаклавской.

Троллейбусы будут ходить по сокращенным схемам:

№ 4Т — от площади Амет-Хана Султана до гостиницы «Москва»;

№ 4АТ — от улицы Арабатской до гостиницы «Москва»;

№ 6Т — от площади Советской до гостиницы «Москва»;

№ 7Т — от площади Амет-Хана Султана до Свободы;

№ 9Т — от площади Амет-Хана Султана до поселка Аэрофлотского.

На участке маршрута № 4Т до Марьино будет ходить автобус № 54 — его путь продлят. От Центрального рынка также можно будет воспользоваться маршрутами № 41, 63 и 15Т. Участок маршрута № 7Т от Пневматики до Центрального рынка продублируют автобусы № 6, 25, 62 и 96, а маршрут № 9Т — автобус № 98.