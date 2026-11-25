Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал о работах по восстановлению Крымского моста.

По словам вице-премьера, работы по восстановлению моста идут полным ходом. Разработаны нужные проектные решения.

Напомним, автомобильное движение по переправе временно закрыто в связи с атаками ВСУ 16, 17 и 19 ноября.

Однако железнодорожная часть работает в полном объеме.

«АиФ-Крым» писал — разработана схема пассажирских перевозок между полуостровом и Краснодарским краем и в обратном направлении.

Добраться до Крыма можно поездами «Таврия», а также пригородными поездами Анапа — Керчь и Тамань — Керчь. В обратном направлении перевозки организованы по аналогичной схеме.

Ранее Хуснуллин сообщил о продолжении строительства дорог вокруг Азовского моря. В рамках проекта строят обход Мариуполя.